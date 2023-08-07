***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
07.08.2023 19:49
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, Madde 10 kapsamında temel performans göstergelerimize ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartları bazında 2023 beklentilerimizi teyit ederken, Baz Alınan Net Kar beklenti aralığını daraltarak yukarı yönlü revize etmekteyiz.
2023 yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıda sunulmuştur:
Faaliyet Gelirleri: 20-24 milyar TL aralığı Baz Alınan Net Kar: 5,0-6,0 milyar TL aralığı (önceki: 4,5-6,0 milyar TL) Yatırımlar: 11-15 milyar TL aralığı Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı: 30-35 milyar TL aralığı
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181759
BIST