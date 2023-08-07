***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, Madde 10 kapsamında temel performans göstergelerimize ilişkin Türkiye Finansal Raporlama Standartları bazında 2023 beklentilerimizi teyit ederken, Baz Alınan Net Kar beklenti aralığını daraltarak yukarı yönlü revize etmekteyiz.2023 yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıda sunulmuştur:Faaliyet Gelirleri: 20-24 milyar TL aralığı Baz Alınan Net Kar: 5,0-6,0 milyar TL aralığı (önceki: 4,5-6,0 milyar TL) Yatırımlar: 11-15 milyar TL aralığı Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanı: 30-35 milyar TL aralığıKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181759BIST