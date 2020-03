***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 25.02.2020Genel Kurul Tarihi 23.03.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,6 - 2019 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.8 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Denetçinin seçimi.10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasında değişiklik yapılmasının onaylanması,11 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2019 Ordinary General Assembly Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 2019 Invitation to Annual General Assembly.pdf - İlan MetniEK: 6 2019 Annual General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı.pdf - İlan MetniEK: 9 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 10 2019 Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2019 Meeting Minutes of Ordinary General Assembly.pdf - TutanakEK: 3 2019 Ordinary General Assembly List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831560BIST