***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.04.2020 13:35
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 25.02.2020
Genel Kurul Tarihi 23.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6 - 2019 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Denetçinin seçimi.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasında değişiklik yapılmasının onaylanması,
11 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2019 Ordinary General Assembly Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 2019 Invitation to Annual General Assembly.pdf - İlan Metni
EK: 6 2019 Annual General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7 2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı.pdf - İlan Metni
EK: 9 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10 2019 Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 Meeting Minutes of Ordinary General Assembly.pdf - Tutanak
EK: 3 2019 Ordinary General Assembly List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840099
BIST