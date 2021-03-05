***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.03.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 09:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,10 - Denetçinin seçimi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan/alınacak izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payları" başlıklı 7. maddesi ile "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Şirketin Yönetimi" başlıklı 10. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,12 - Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,13 - Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,14 - Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğe ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,17 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi,18 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2020 Ordinary General Assembly Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 2020 Dividend Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 2020 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8 2020 Ordinary General Assembly Information Document .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 9 2020 Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 10 2020 Invitation to Ordinary General Assembly .pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında şirketimiz ortaklarının 30 Mart 2021 Salı günü saat 09:00'da SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.enerjisa.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde yer alan "2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915655BIST