Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2021 17:55



***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 02.03.2021
Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10 - Denetçinin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan/alınacak izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payları" başlıklı 7. maddesi ile "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Şirketin Yönetimi" başlıklı 10. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,
12 - Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,
13 - Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,
14 - Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğe ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
17 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
18 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Enerjisa 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Enerjisa 2020 Meeting Minutes of Ordinary General Assembly.pdf - Tutanak
EK: 3 Enerjisa 2020 Ordinary General Assembly List of Attendees.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında şirketimiz ortaklarının 30 Mart 2021 Salı günü saat 09:00'da SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.
2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.enerjisa.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde yer alan "2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921884


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.396
Değişim :  0,23% |  3,22
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.401 En Düşük
1.371
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 375,10 115.038.713 % 10,00  
FRIGO 35,20 14.185.383 % 10,00  
JANTS 621,50 155.243.671 % 10,00  
VANGD 6,93 20.379.379 % 10,00  
BRYAT 437,60 73.601.662 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3454 8,3537 % 1,88  
Euro 9,7935 9,8060 % 1,43  
Sterlin 11,4045 11,4617 % 1,47  
Frank 8,8099 8,8630 % 1,44  
Riyal 2,2150 2,2261 % 1,72  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.684 1.684 -28,01  
Altın Gr. 452 452 0,93  
Cumhuriyet 2.978 3.023 5,00  
Tam 2.964 3.041 4,96  
Yarım 1.433 1.471 2,40  
Çeyrek 719 736 1,20  
Gümüş.Ons 24,05 24,07 -0,58  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,03  
B. Petrol 64,10 64,10 -0,82  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru