***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve TTSG İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.03.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 09:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,10 - Denetçinin seçimi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan/alınacak izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payları" başlıklı 7. maddesi ile "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Şirketin Yönetimi" başlıklı 10. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,12 - Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,13 - Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,14 - Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğe ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,15 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,16 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,17 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi,18 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Enerjisa Enerji 30 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde tescil ve 14 Nisan 2021 tarihinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928726BIST