***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.04.2021 11:00
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve TTSG İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 02.03.2021
Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul Saati 09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres SABANCI CENTER, KULE 2, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10 - Denetçinin seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan/alınacak izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payları" başlıklı 7. maddesi ile "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Şirketin Yönetimi" başlıklı 10. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,
12 - Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,
13 - Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,
14 - Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğe ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
17 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
18 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.04.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Enerjisa Enerji 30 Mart 2021 Tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Nisan 2021 tarihinde tescil ve 14 Nisan 2021 tarihinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928726
BIST