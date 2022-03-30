***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması,6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,9 - Denetçi seçimi,10 - 14.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen Şirketimizin Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin İptali ile Yeni Hazırlanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,11 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Enerjisa 2021 Ordinary General Assembly List of Attendees - Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Enerjisa 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 3 Enerjisa 2021 Meeting Minutes of Ordinary General Assembly.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında şirketimiz ortaklarının 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 10:00'da SABANCI CENTER, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.enerjisa.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde yer alan "2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014141BIST