***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve TTSG İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması,6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,7 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,9 - Denetçi seçimi,10 - 14.03.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen Şirketimizin Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin İptali ile Yeni Hazırlanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması,11 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 08.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Enerjisa Enerji 30 Mart 2022 Tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 30 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Nisan 2022 tarihli ve10555 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019168BIST