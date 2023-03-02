***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi, Ortaklarımızın Davet Edilmesi ve Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 02.03.2023Genel Kurul Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,7 - Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,8 - 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,10 - Denetçi seçimi,11 - 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 yılı Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname (TR).pdf - İlan MetniEK: 2 2022 Annual General Assembly Invitation and Proxy Form (ENG).pdf - İlan MetniEK: 3 2022 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı (TR).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 2022 Annual General Assembly Information Document (ENG).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında şirketimiz ortaklarının 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 10:00'da SABANCI CENTER, 4. LEVENT, BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.enerjisa.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sekmesinde yer alan "2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119403BIST