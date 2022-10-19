***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar15.06.2022 ve 19.10.2022 tarihli İhraç Tavanına İlişkin Bildirimlerimizde yer alan eklerin İhraç Belgesi şablonu kullanılarak açıklanması.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072828BIST