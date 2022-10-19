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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi

19.10.2022 11:26
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

15.06.2022 ve 19.10.2022 tarihli İhraç Tavanına İlişkin Bildirimlerimizde yer alan eklerin İhraç Belgesi şablonu kullanılarak açıklanması.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072828


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GESAN 149,60 457.973.241 % 10,00  
SMRTG 125,50 268.779.944 % 9,99  
PENTA 585,60 27.736.270 % 9,99  
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Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.647 6.724 -40,00  
Yarım 3.239 3.288 -21,00  
Çeyrek 1.622 1.645 -11,00  
Gümüş.Ons 18,53 18,56 -0,19  
Gümüş Gr. 11,08 11,10 -0,11  
B. Petrol 90,86 90,86 0,83  
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