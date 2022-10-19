***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.10.2022 11:26
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.06.2022 ve 19.10.2022 tarihli İhraç Tavanına İlişkin Bildirimlerimizde yer alan eklerin İhraç Belgesi şablonu kullanılarak açıklanması.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072828
BIST
12:423.881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 39,92
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
12:4218,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
12:4218,2558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0730
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2363
12:42980,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -6,56
|Açılış
|: 980,92
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler12:40
|GESAN
|149,60
|457.973.241
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|268.779.944
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|27.736.270
|% 9,99
|
|MZHLD
|111,70
|38.526.737
|% 9,94
|
|CONSE
|7,53
|249.015.747
|% 9,93
|
|KIMMR
|6,68
|5.164.481
|% -7,48
|
|MEGAP
|4,18
|22.231.270
|% -6,70
|
|MEGAP
|4,18
|22.231.270
|% -6,70
|
|AKFGY
|4,17
|217.747.256
|% -5,87
|
|SEGYO
|1,59
|100.202.613
|% -5,36
|
|THYAO
|98,35
|3.221.196.693
|% 1,13
|
|ODAS
|7,93
|2.743.025.916
|% -5,26
|
|AKBNK
|15,33
|1.683.466.443
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,55
|1.622.035.245
|% 1,70
|
|TUPRS
|359,10
|1.482.443.721
|% 0,08
|
|ODAS
|7,93
|2.743.025.916
|% -5,26
|
|EKGYO
|4,46
|838.871.571
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,55
|1.622.035.245
|% 1,70
|
|AKBNK
|15,33
|1.683.466.443
|% 1,59
|
|ISCTR
|9,63
|964.320.223
|% 1,69
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5892
|18,5926
|% 0,04
|
|Euro
|18,2445
|18,2532
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,8855
|20,9902
|% -0,46
|
|Frank
|18,5052
|18,6167
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9344
|4,9592
|% -0,00
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-11,84
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,75
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.647
|6.724
|-40,00
|
|Yarım
|3.239
|3.288
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,56
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,86
|90,86
|0,83
|