***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.10.2023 18:41
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 15.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar yeşil tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesi için 07.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 12.10.2023 tarihinde ve 60/1301 Nolu karar ile onaylanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24.02.2022 tarihinde uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ‘ne (Rehber) ve uluslararası standartlara uyumlu olan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206240
BIST
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18:058.113
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -145,97
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
18:0527,8145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0888
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
18:0529,2807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0100
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
18:051.719,60
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 53,23
|Açılış
|: 1.719,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.721,98
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|53,90
|52.280.818
|% 10,00
|
|ERBOS
|237,60
|692.560.510
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.279.943
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.410.450
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|143.255.636
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|2.715.774
|% -9,99
|
|ACSEL
|116,50
|341.401.521
|% -9,97
|
|SNKRN
|31,60
|6.893.063
|% -9,97
|
|BAKAB
|76,35
|75.462.922
|% -9,96
|
|IHAAS
|16,29
|349.645.285
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|6.310.901.704
|% -1,29
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|BRSAN
|993,40
|5.437.951.860
|% 0,52
|
|TUPRS
|146,50
|4.636.131.206
|% -0,48
|
|ASELS
|42,60
|4.045.837.479
|% -1,16
|
|EKGYO
|7,64
|2.467.981.810
|% -3,66
|
|ZOREN
|6,24
|1.868.188.816
|% -1,42
|
|PETKM
|24,00
|5.540.391.668
|% 2,56
|
|YKBNK
|18,70
|3.958.447.872
|% -3,41
|
|ODAS
|13,40
|2.695.826.717
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8091
|27,8145
|% 0,32
|
|Euro
|29,2602
|29,2807
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,6540
|33,8228
|% -0,01
|
|Frank
|30,7134
|30,8984
|% 1,02
|
|Riyal
|7,3881
|7,4251
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|56,04
|
|Altın Gr.
|1.721
|1.722
|55,15
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.593
|11.696
|269,00
|
|Yarım
|5.814
|5.870
|135,00
|
|Çeyrek
|2.898
|2.935
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|20,30
|20,33
|0,85
|
|B. Petrol
|89,78
|89,78
|3,78
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 272.50 lira fiyatla işlem gören hissede 890, 061 adet işlem
-
17:58DMRGD
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 990, 987 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -97, 57 kaybederek (% -1.13 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 159 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 96, 691.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 116.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 182, 745 adet işlem