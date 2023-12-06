***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.12.2023 10:50
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.10.2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 20.000.000.000 TL tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1618 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222601
BIST
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12:328.022
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -35,62
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.014
En Yüksek
8.112
12:3228,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0595
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9451
En Düşük
28,8087
12:3231,2649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0504
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:321.882,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.882,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:28
|OZSUB
|33,26
|120.191.397
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|294.375.521
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.335.378
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|SMART
|48,70
|72.911.286
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.148.279
|% -9,95
|
|DAPGM
|32,28
|359.689.415
|% -9,58
|
|LIDER
|148,60
|237.339.326
|% -9,28
|
|SAFKR
|31,50
|39.060.876
|% -7,89
|
|EYGYO
|26,88
|94.535.253
|% -6,21
|
|ISCTR
|22,94
|3.448.152.102
|% 2,41
|
|THYAO
|257,00
|2.431.754.952
|% -0,77
|
|AKBNK
|37,18
|2.397.727.499
|% 1,70
|
|YKBNK
|20,58
|2.168.783.651
|% 1,48
|
|BINHO
|358,50
|2.008.770.940
|% 3,24
|
|ISCTR
|22,94
|3.448.152.102
|% 2,41
|
|EKGYO
|7,48
|841.706.966
|% 1,36
|
|YKBNK
|20,58
|2.168.783.651
|% 1,48
|
|IHLAS
|1,21
|100.344.050
|% -0,82
|
|AKBNK
|37,18
|2.397.727.499
|% 1,70
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9347
|28,9403
|% 0,20
|
|Euro
|31,2447
|31,2644
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,3603
|36,5426
|% 0,28
|
|Frank
|32,9472
|33,1457
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6965
|7,7351
|% 0,26
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|901,65
|903,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,53
|950,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,80
|2.023,08
|% 0,66
|