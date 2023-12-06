***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.10.2023 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 20.000.000.000 TL tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 75/1618 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222601BIST