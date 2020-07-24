***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.07.2020 14:48
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak Şirketimizin, 1.500.000.000 TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına başvurunun olumlu karşılanması halinde onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek söz konusu ihraçlara ilişkin bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla tüm koşulların belirlenmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861616
BIST
15:25118.889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -141,97
|Açılış
|: 118.501
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|Önceki Kapanış
|: 119.031
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119.144
En Düşük
118.221
15:256,8498
En Yüksek
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|: 6,8910
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|: 7,9600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,9191
15:25417,17
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|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|CEOEM
|4,84
|60.382.190
|% 10,00
|
|KENT
|2.211,20
|40.369.992
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|21.979.446
|% 10,00
|
|EGEEN
|797,50
|157.485.942
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|4.205.694
|% 10,00
|
|YONGA
|29,38
|206.974
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|14.286.015
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|454.823
|% -9,93
|
|ETILR
|3,40
|444.262
|% -8,60
|
|KPHOL
|4,38
|113.147
|% -8,18
|
|SISE
|6,52
|1.439.122.660
|% 3,49
|
|ASELS
|35,20
|1.372.828.666
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,33
|792.575.129
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,36
|503.165.423
|% 2,83
|
|ALKIM
|14,84
|487.839.904
|% 5,10
|
|EKGYO
|2,33
|792.575.129
|% 0,00
|
|SISE
|6,52
|1.439.122.660
|% 3,49
|
|TRKCM
|4,36
|503.165.423
|% 2,83
|
|TSKB
|1,26
|131.679.375
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,38
|179.538.292
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7119
|8,7556
|% 0,26
|
|Frank
|7,3799
|7,4243
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,39
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.740
|16,50
|
|Tam
|2.799
|2.814
|19,00
|
|Yarım
|1.359
|1.375
|8,30
|
|Çeyrek
|682
|689
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|0,15
|
Seans Raporu
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