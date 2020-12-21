***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.12.2021Ek Açıklamalar09.11.2020 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2020 tarih ve 77/1540 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 onaylı ihraç belgesi.pdfEK: 2 SPK Tahvil Başvuru Formu- Enerjisa Enerji.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894096BIST