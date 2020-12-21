***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.12.2020 17:41
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.07.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 17.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.12.2021
Ek Açıklamalar
09.11.2020 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2020 tarih ve 77/1540 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 onaylı ihraç belgesi.pdf
EK: 2 SPK Tahvil Başvuru Formu- Enerjisa Enerji.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894096
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
18:059,3708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
18:05464,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,25
|Açılış
|: 464,79
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|INVEO
|39,38
|47.760.697
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|MARKA
|6,84
|16.007.115
|% 9,97
|
|SNKRN
|12,28
|758.450
|% 9,94
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|CASA
|124,00
|5.888.388
|% -9,95
|
|NIBAS
|64,50
|23.782.601
|% -9,79
|
|UMPAS
|1,95
|869.172
|% -8,88
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|PGSUS
|68,55
|1.018.312.566
|% -6,35
|
|VAKBN
|4,55
|399.612.630
|% -2,15
|
|JANTS
|295,10
|386.591.794
|% 5,20
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|PEKGY
|2,73
|250.788.306
|% 1,49
|
|IHLGM
|1,26
|111.769.951
|% -1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6669
|7,6699
|% 0,54
|
|Euro
|9,3644
|9,3708
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,1789
|10,2300
|% -0,83
|
|Frank
|8,6172
|8,6691
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0392
|2,0494
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,65
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,27
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,17
|
|B. Petrol
|50,39
|50,39
|-1,87
|