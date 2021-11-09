***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.11.2021 14:35
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak Şirketimizin, 1.500.000.000 TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına başvurunun olumlu karşılanması halinde onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek söz konusu ihraçlara ilişkin ve bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla tüm koşulların belirlenmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976252
BIST
15:061.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,19
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
15:069,7171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
15:0611,2667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0443
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
15:06569,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,43
|Açılış
|: 569,05
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler15:06
|TSPOR
|6,18
|26.776.506
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,25
|29.641.616
|% 7,32
|
|GSRAY
|4,19
|367.231.136
|% 6,89
|
|PRKAB
|29,80
|98.876.344
|% 6,73
|
|KARYE
|13,00
|163.531.923
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|358.801.349
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.011.246
|% -9,90
|
|INVEO
|28,72
|13.696.084
|% -9,11
|
|AKFGY
|5,40
|31.639.862
|% -8,78
|
|GARAN
|10,82
|1.989.943.770
|% 0,37
|
|PETKM
|6,95
|1.937.565.595
|% 1,91
|
|THYAO
|18,05
|1.681.277.916
|% 0,00
|
|SISE
|9,35
|1.678.962.651
|% 4,24
|
|YKBNK
|3,11
|1.035.682.020
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,11
|1.035.682.020
|% 2,30
|
|PETKM
|6,95
|1.937.565.595
|% 1,91
|
|GARAN
|10,82
|1.989.943.770
|% 0,37
|
|ODAS
|1,52
|276.600.402
|% 2,70
|
|SISE
|9,35
|1.678.962.651
|% 4,24
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7130
|9,7171
|% 0,41
|
|Euro
|11,2556
|11,2667
|% 0,39
|
|Sterlin
|13,1406
|13,2065
|% 0,38
|
|Frank
|10,5742
|10,6379
|% 0,20
|
|Riyal
|2,5818
|2,5948
|% 0,34
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-0,08
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,70
|
|Cumhuriyet
|3.774
|3.831
|4,00
|
|Tam
|3.755
|3.849
|3,96
|
|Yarım
|1.815
|1.862
|1,91
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,96
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|0,38
|
Seans Raporu
15:06
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15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 14 artarak (% 0.92 ) 1, 764
-
15:14XU100
Endeks 1, 620 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 19, 300.00 milyon TL de
-
15:14GSRAY
Yüzde 6.89 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 255, 766 adet işlem
-
15:13GSRAY
Yüzde 6.89 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 109, 696 adet işlem
-
15:11PRKAB
Yüzde 6.30 oranında artışla 29.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 297, 208 adet işlem