***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.11.2021 15:36
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.11.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 09.11.2021 tarihinde Şirketimizin, Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile verilen yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak Şirketimizin, 1.500.000.000 TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 5 (beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, borçlanma aracı ihracına yönelik alınan karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır. İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979438
BIST
15:431.815
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 30,04
|Açılış
|: 1.799
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|Önceki Kapanış
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1.835
En Düşük
1.799
15:4311,6862
En Yüksek
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|: -8,75%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
11,6051
15:4313,1032
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|Önceki Kapanış
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14,8152
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13,0124
15:43690,06
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|Açılış
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|: 738,55
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760,92
En Düşük
689,51
BIST En Aktif Hisseler15:41
|PRKAB
|65,45
|29.979.242
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.137.908
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.848.680
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.661.277
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.127.437
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.357.706
|% -9,97
|
|GESAN
|22,84
|59.994.767
|% -9,29
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|TETMT
|239,00
|14.581.616
|% -5,68
|
|GARAN
|11,83
|3.489.248.372
|% 2,25
|
|THYAO
|19,21
|2.592.212.621
|% 2,62
|
|PETKM
|8,00
|1.847.651.193
|% 0,88
|
|KRDMD
|8,85
|1.816.803.192
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,52
|1.784.220.055
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,52
|1.784.220.055
|% 2,33
|
|GARAN
|11,83
|3.489.248.372
|% 2,25
|
|AKBNK
|6,96
|1.706.322.966
|% 0,87
|
|PETKM
|8,00
|1.847.651.193
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,22
|483.904.223
|% 2,30
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6450
|11,6749
|% -8,84
|
|Euro
|13,0537
|13,0916
|% -9,32
|
|Sterlin
|16,1532
|16,2342
|% -5,59
|
|Frank
|12,8975
|12,9752
|% -5,77
|
|Riyal
|3,2227
|3,2388
|% -5,45
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-4,75
|
|Altın Gr.
|696
|696
|-42,20
|
|Cumhuriyet
|4.605
|4.674
|-155,00
|
|Tam
|4.571
|4.703
|-163,58
|
|Yarım
|2.209
|2.275
|-79,13
|
|Çeyrek
|1.108
|1.137
|-39,56
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,13
|9,14
|-0,63
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|-0,04
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 9 artarak (% 1.49 ) 1, 974
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