***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









r Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK onayına istinaden güncellemeYetkili Organ Karar Tarihi 22.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.06.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.09.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizce yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.500.000.000 Türk Lirası tutarına kadar yeşil tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesi için 15.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 22.09.2022 tarihinde ve 52/1388 Nolu karar ile onaylanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24.02.2022 tarihinde uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ‘ne (Rehber) ve uluslararası standartlara uyumlu olan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Enerjisa Enerji - İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Enerjisa Enerji - SPK Başvuru Formu.pdfEK: 3 Enerjisa Enerji - Green Finance Framework.pdfEK: 4 Enerjisa Enerji - Green Finance Framework Second Party Opinion.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072816BIST