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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

25.02.2022 14:16
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)`nin 10. maddesi uyarınca, payları Borsa İstanbul A.Ş.(BİST)'de işlem gören şirketlerin ilişkili taraflarıyla gerçekleştirdikleri yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının  
a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, 
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, 
%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve bu raporun tamamının veya sonucunun KAP' ta açıklanması zorunlu kılınmıştır.
Bu kapsamda hazırlanan İlişkili Kişilerle Yapilan Yaygin ve Süreklilik Arz Eden Ayni Nitelikteki İşlemlerle İlgili Yönetim Kurulu Uygunluk Raporu, Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2022 tarihli kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümünün KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)`nin 10. maddesi uyarınca, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlamış olduğu finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanan Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin, 2022 yılı içerisinde ji Üretim A.Ş'den tedarik etmeyi planladığı yaygın ve süreklilik arz eden elektrik enerjisi alım işlemlerinin tutarının, Şirketimizin kamuya açıklanan 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti tutarının %10`undan fazlasına ulaşacağı öngörülmektedir. Bu nedenle işbu Raporda söz konusu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yönetimi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur. 
Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin, 2022 yılı içerisinde Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş ve Enerjisa Enerji Üretim A.Ş ile yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede karşılaştırılabilir fiyat yöntemi ile emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004427


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