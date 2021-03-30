***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.03.2021 tarihinde "Özel Durum Açıklaması" ile kamuoyunun bilgisine sunulmuş olan, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası 30.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır. Genel Kurul'da onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirim şablonlarından "Kar Dağıtım Politikası" şablonu ile yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921997BIST