***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
23.02.2023 21:06
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bahsi geçen değişiklik kapsamında temettü dağıtımına baz olan kârın "Uluslararası Finansal Raporama Standartları ("UFRS")'na göre Baz Alınan Net Kâr'ın %60-70'inden "Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na göre Baz Alınan Net Kâr'ın %60-70'i olarak revizyonu öngörülmektedir.
Ekte Şirketimizin önerilen kâr dağıtım politkası bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116550
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,8775
En Düşük
18,8704
18:0520,0098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0143
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,1182
En Düşük
19,9996
18:051.105,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.105,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.106,78
En Düşük
1.105,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8698
|18,8756
|% 0,01
|
|Euro
|20,0006
|20,0070
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,6152
|22,7286
|% -0,03
|
|Frank
|20,1312
|20,2525
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0147
|5,0398
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-1,26
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.106
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.551
|7.622
|-19,00
|
|Yarım
|3.689
|3.730
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.865
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,35
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,95
|-0,10
|
|B. Petrol
|82,32
|82,32
|1,72
|