***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bahsi geçen değişiklik kapsamında temettü dağıtımına baz olan kârın "Uluslararası Finansal Raporama Standartları ("UFRS")'na göre Baz Alınan Net Kâr'ın %60-70'inden "Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na göre Baz Alınan Net Kâr'ın %60-70'i olarak revizyonu öngörülmektedir.Ekte Şirketimizin önerilen kâr dağıtım politkası bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116550BIST