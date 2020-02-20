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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.02.2020 19:53
GÜNCEL HABERLER



***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurula Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tablo güncellemesi

Karar Tarihi 20.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ENJSA, TREENSA00014 Peşin 0,6000000 60 15 0,5100000 51

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 01.04.2020 03.04.2020 02.04.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ENJSA, TREENSA00014 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda
Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde oluşan 1.033.622.000,00 TL net konsolide kardan,
- 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak net %51 brüt %60 oranında olmak üzere 708.641.380,27 TL kar payı dağıtılmasına,
- Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
-Nakit kar payının 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE.pdf
EK: 2 2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.181.068.967,12
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 69.407.084,38
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 1.391.356.000 103.210.693,87
4. Vergiler ( - ) 357.734.000 0
5. Net Dönem Kârı 1.033.622.000 103.210.693,87
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.160.534,69 5.160.534,69
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.028.461.465,31 98.050.159,18
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 17.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.028.478.565,31
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 59.053.448,36
* Nakit 59.053.448,36
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 649.587.931,92
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 319.820.085,03 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 610.591.221,1

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 602.345.173,23 0 68,9 0,51 51
TOPLAM 602.345.173,23 0 68,9 0,51 51

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır. Pay sahiplerinin hukuki durumuna ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca değişen oranda stopaj yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820606


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Tam 2.088 2.140 20,65  
Yarım 1.009 1.035 9,99  
Çeyrek 506 518 4,99  
Gümüş.Ons 18,34 18,38 -0,10  
Gümüş Gr. 3,60 3,61 -0,01  
B. Petrol 59,55 59,55 0,43  
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