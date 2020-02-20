***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurula Kar Payı Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Tablo güncellemesiKarar Tarihi 20.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ENJSA, TREENSA00014 Peşin 0,6000000 60 15 0,5100000 51Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 01.04.2020 03.04.2020 02.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ENJSA, TREENSA00014 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıdaŞirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Finansal Raporlar Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde oluşan 1.033.622.000,00 TL net konsolide kardan,- 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden Hisse Senedi Sahiplerine nakit olarak net %51 brüt %60 oranında olmak üzere 708.641.380,27 TL kar payı dağıtılmasına,- Kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,-Nakit kar payının 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE.pdfEK: 2 2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUENERJİSA ENERJİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.181.068.967,122. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 69.407.084,38Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.391.356.000 103.210.693,874. Vergiler ( - ) 357.734.000 05. Net Dönem Kârı 1.033.622.000 103.210.693,876. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.160.534,69 5.160.534,698. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.028.461.465,31 98.050.159,18Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 17.00010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.028.478.565,3111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 59.053.448,36* Nakit 59.053.448,36* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 649.587.931,9216. Genel Kanuni Yedek Akçe 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 319.820.085,03 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 610.591.221,1Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 602.345.173,23 0 68,9 0,51 51TOPLAM 602.345.173,23 0 68,9 0,51 51Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları* Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır. Pay sahiplerinin hukuki durumuna ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca değişen oranda stopaj yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820606BIST