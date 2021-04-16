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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.04.2021 12:02



***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 25.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 09.04.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7 ve 10'uncu maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin 30 Mart 2021 tarihli Genel Kurul Kararı 7 Nisan 2021 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Nisan 2021 tarihli ve 10309 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928742


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