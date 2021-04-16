***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 25.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 09.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin 7 ve 10'uncu maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin 30 Mart 2021 tarihli Genel Kurul Kararı 7 Nisan 2021 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Nisan 2021 tarihli ve 10309 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928742BIST