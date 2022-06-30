***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
30.06.2022 16:22
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BBB+ / (Stabil Görünüm)" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040375
BIST
17:172.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,64
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
17:1716,6785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0403
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
17:1717,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0223
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
17:17973,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 973,35
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BMSCH
|10,89
|120.156.842
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.124.853
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.039.278
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|100.740.477
|% 9,85
|
|GESAN
|42,52
|263.171.484
|% 8,97
|
|LIDFA
|11,34
|31.110.865
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.757.199
|% -9,98
|
|BERA
|14,66
|574.177.406
|% -7,86
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|ULUSE
|206,80
|19.846.436
|% -7,14
|
|THYAO
|46,64
|4.485.017.311
|% 1,00
|
|SISE
|21,48
|2.993.990.820
|% 3,87
|
|EREGL
|27,16
|1.536.501.771
|% 2,34
|
|ASELS
|23,04
|1.176.263.822
|% 1,59
|
|KRDMD
|11,41
|1.171.529.023
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,67
|987.503.766
|% 5,53
|
|YKBNK
|4,35
|725.236.359
|% 1,40
|
|TSKB
|2,02
|327.265.824
|% 0,00
|
|ODAS
|2,90
|447.149.512
|% 0,00
|
|SISE
|21,48
|2.993.990.820
|% 3,87
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6677
|16,6766
|% 0,23
|
|Euro
|17,3842
|17,4142
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,2634
|20,3650
|% 0,73
|
|Frank
|17,3974
|17,5022
|% 0,21
|
|Riyal
|4,4342
|4,4564
|% 0,25
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-3,28
|
|Altın Gr.
|974
|975
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.486
|6.580
|-61,00
|
|Yarım
|3.175
|3.217
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.608
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,27
|