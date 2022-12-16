***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA+(tur) olarak teyit etmiştir. Notun görünümü ise Durağan'dan Negatif olarak revize etmiştir. Kredi derecelendirme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088212BIST