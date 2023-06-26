***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.06.2023 15:23
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu en yüksek yatırım yapılabilir seviye olan "AAA (tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BBB+ / (Stabil Görünüm)" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162252
BIST
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18:055.733
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 150,11
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0525,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,4834
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0528,0954
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,6617
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:051.589,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 29,94
|Açılış
|: 1.589,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRYAT
|1.248,50
|320.777.256
|% 10,00
|
|MARKA
|9,68
|25.654.643
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|163.905.194
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|13.223.944
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.075.664
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,40
|2.247.616
|% -9,18
|
|DIRIT
|6,60
|529.241
|% -5,44
|
|BURVA
|64,25
|34.280.169
|% -5,38
|
|POLTK
|2.611,20
|55.451.770
|% -4,85
|
|BURCE
|162,20
|32.174.124
|% -3,28
|
|THYAO
|190,70
|8.706.328.328
|% 3,25
|
|KOZAL
|25,08
|3.669.397.114
|% 7,27
|
|YKBNK
|13,12
|3.536.725.212
|% 2,18
|
|ASTOR
|60,10
|3.415.397.220
|% 7,51
|
|AKBNK
|20,44
|3.386.882.819
|% 3,28
|
|YKBNK
|13,12
|3.536.725.212
|% 2,18
|
|EKGYO
|7,46
|1.272.710.483
|% 2,47
|
|AKBNK
|20,44
|3.386.882.819
|% 3,28
|
|ZOREN
|3,23
|513.295.409
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,08
|3.669.397.114
|% 7,27
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6936
|25,7139
|% 1,92
|
|Euro
|28,0201
|28,0954
|% 2,41
|
|Sterlin
|32,4723
|32,6351
|% 1,54
|
|Frank
|28,5209
|28,6927
|% 1,74
|
|Riyal
|6,8107
|6,8448
|% 1,53
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|4,30
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.588
|28,77
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.077
|5.260
|233,00
|
|Çeyrek
|2.546
|2.630
|116,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|18,80
|18,82
|0,61
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,05
|
Seans Raporu
18:00
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17:59ACSEL
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 39 artarak (% 2.71 ) 5, 169
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