***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu en yüksek yatırım yapılabilir seviye olan "AAA (tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak teyit etmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BBB+ / (Stabil Görünüm)" olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162252BIST