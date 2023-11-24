***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.11.2023 12:22
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notunu AA+(tur)'dan AA(tur)'a revize etmiştir. Negatif olan görünümünü korumuştur. Kredi derecelendirme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219820
BIST
'
12:467.895
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -3,35
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.868
En Yüksek
7.910
12:4628,8804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0547
|Açılış
|: 28,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
12:4631,5115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0107
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
12:461.851,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.851,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.854,57
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler12:46
|ECZYT
|324,50
|540.181.646
|% 10,00
|
|ANGEN
|15,41
|98.721.393
|% 9,99
|
|TRILC
|13,43
|171.714.184
|% 9,99
|
|RTALB
|13,90
|78.030.720
|% 9,97
|
|EKOS
|18,67
|4.249.796
|% 9,95
|
|DAPGM
|56,00
|255.375.262
|% -9,97
|
|ORMA
|182,70
|4.110.019
|% -9,96
|
|QNBFB
|286,50
|1.104.458
|% -7,73
|
|AYES
|45,18
|285.267
|% -6,23
|
|ADEL
|437,00
|527.022
|% -6,22
|
|THYAO
|262,50
|3.328.884.386
|% 0,67
|
|TUPRS
|150,40
|1.610.584.690
|% 0,33
|
|EREGL
|39,80
|1.189.859.116
|% 1,17
|
|AKBNK
|31,42
|1.072.888.661
|% -0,13
|
|ISCTR
|20,98
|1.054.591.966
|% -0,76
|
|IHLAS
|1,28
|100.380.186
|% -3,76
|
|EKGYO
|7,32
|536.412.102
|% 0,83
|
|YKBNK
|17,56
|972.668.679
|% -0,17
|
|ISCTR
|20,98
|1.054.591.966
|% -0,76
|
|ZOREN
|4,95
|213.527.418
|% -0,40
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8749
|28,8804
|% 0,19
|
|Euro
|31,4983
|31,5115
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,1300
|36,3112
|% 0,39
|
|Frank
|32,5304
|32,7264
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6788
|7,7173
|% 0,31
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|921,11
|922,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,52
|1.062,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,87
|1.994,56
|% 0,66
|