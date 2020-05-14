***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
14.05.2020 16:01
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844693
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844989
BIST
16:2299.234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -925,21
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
16:226,9672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0082
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
16:227,5261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0126
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
16:22384,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,99
|Açılış
|: 384,32
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|27.001.242
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|611.512
|% -10,00
|
|RTALB
|43,06
|127.960.366
|% -9,99
|
|ALKIM
|15,77
|135.012.306
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.365.953
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.008.558
|% -9,97
|
|ASELS
|29,08
|1.364.314.519
|% 1,47
|
|ECILC
|6,28
|984.269.554
|% 5,37
|
|GARAN
|7,75
|574.160.049
|% -1,90
|
|SASA
|9,24
|425.974.913
|% 1,54
|
|SELEC
|9,72
|349.925.756
|% 1,14
|
|ECILC
|6,28
|984.269.554
|% 5,37
|
|IEYHO
|0,64
|99.095.427
|% 6,67
|
|CEMAS
|1,06
|133.655.321
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,14
|142.602.810
|% -2,56
|
|KRDMD
|2,42
|293.091.642
|% -0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4665
|8,5089
|% -0,51
|
|Frank
|7,1266
|7,1695
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8485
|1,8578
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,61
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.515
|-3,70
|
|Tam
|2.544
|2.580
|-3,70
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-1,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,04
|30,04
|0,85
|