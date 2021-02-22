***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı2020 yılında pandemiden dolayı fiziki toplantılar iptal edilmiş, çevrimiçi 3 konferansa ve 2 roadshow'a katılınılmış, toplamda mevcut ve potansiyel 55 yatırımcı ile görüşülmüştür.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823308Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmuştur.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBöyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıMadde 9 kapsamında bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıMadde 10 kapsamında belirtilen oranların üzerinde ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve ilişkili taraflarla yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/bagis-yardim-politikasiBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671488Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıBulunmamaktadır.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgihttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/8315601.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıBulunmamaktadırEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 401.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Genişletilmemiştir.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri sekmesi altında Kurumsal Yönetim - Politikalar bölümünde yer almaktadır. (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/kar-dagitim-politikasi)Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniTeklif edilmemiştir.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıTeklif edilmemiştir.Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı23/03/2020 0 % 91 % 0,00000086 % 91 Yatırımcı İlişkileri bağlantısı altında Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır. https://www.enerjisainvestorrelations.com/Media/Default/pdf/genel-kurul/2019_Olagan_Genel_Kurul_Toplanti_Tutanagi.pdf Yoktur https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823308İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari/denetim-komitesi-calisma-esaslari-2)Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari)Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari)Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari/riskin-erken-tespiti-komitesi-calisma-esaslari)Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari)4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu - Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli GelişmelerKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri sekmesi altında Kurumsal Yönetim - Politikalar bölümünde yer almaktadır. (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/ucret-politikasi)Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu - Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 5 7Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 25 4 4İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi17.12.2020Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu Başkanı: Kıvanç Zaimler Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Eric Rene C. Depluetİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı18 süreç denetim raporu ve 70 etik soruşturmaFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası2020 Faaliyet Raporu - Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki GörüşüYönetim kurulu başkanının adıKıvanç Zaimlerİcra başkanı / genel müdürün adıMurat PınarYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildirYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844693Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıİlgili politika yazılı olarak bulunmamak ile birlikte mevcut uygulamada Yönetim Kurulu kadın üye sayısı %25 kriteri sağlanmaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı2 kadın üye bulunur, %25Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıKIVANÇ ZAİMLER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/07/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)ERIC RENÉ C. DEPLUET İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/06/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)JOHAN MAGNUS MOERNSTAM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/08/2020 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)EVA-MARIA VERENA VOLPERT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)BARIŞ ORAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)HAKAN TİMUR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/08/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)MEHMET SAMİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671488 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)FATMA DİLEK YARDIM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671488 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi/tazminat-politikas%C4%B1Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı36İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİç Denetim Bölüm BaşkanıŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerihttps://www.enerjisa.com.tr/tr/enerjisa-hakkinda/sirket-profili/calisma-prensipleri3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıhttps://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/insan-kaynaklari-politikasiÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıhttps://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/insan-kaynaklari-politikasi3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolühttps://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/insan-kaynaklari-politikasi https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslariKurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/insan-kaynaklari-politikasiPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/insan-kaynaklari-politikasiİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-kurallarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerhttps://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/rapor-ve-sunumlar/surdurulebilirlik-raporlari-menuİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerhttps://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasiİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri web sitesinde Kurumsal Yönetim bölümünde bulunmaktadırKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümhttps://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal/ortaklik-yapisiKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Ve Üyelerin Bağımsızlık Beyanlarıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesic) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesiç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu - Dönem İçi Gerçekleşen Önemli Gelişmeler ve Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylard) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu - Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgilere) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıÇıkar çatışması bulunmamaktadırf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadırg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı2020 Faaliyet Raporu - Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgilerİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı1 fiziki toplantı, COVID-19 sebebi ile 5 çevrimiçi toplantıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 98Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kull