***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
22.02.2021 19:21
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2020 yılında pandemiden dolayı fiziki toplantılar iptal edilmiş, çevrimiçi 3 konferansa ve 2 roadshow'a katılınılmış, toplamda mevcut ve potansiyel 55 yatırımcı ile görüşülmüştür.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823308
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Madde 9 kapsamında bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Madde 10 kapsamında belirtilen oranların üzerinde ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve ilişkili taraflarla yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/bagis-yardim-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671488
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831560
1.4. Oy Hakları
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Bulunmamaktadır
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 40
1.5. Azlık Hakları
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri sekmesi altında Kurumsal Yönetim - Politikalar bölümünde yer almaktadır. (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/kar-dagitim-politikasi)
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Teklif edilmemiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Teklif edilmemiştir.
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
23/03/2020 0 % 91 % 0,00000086 % 91 Yatırımcı İlişkileri bağlantısı altında Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır. https://www.enerjisainvestorrelations.com/Media/Default/pdf/genel-kurul/2019_Olagan_Genel_Kurul_Toplanti_Tutanagi.pdf Yoktur https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823308
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari/denetim-komitesi-calisma-esaslari-2)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari/riskin-erken-tespiti-komitesi-calisma-esaslari)
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari)
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Faaliyet Raporu - Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı İlişkileri sekmesi altında Kurumsal Yönetim - Politikalar bölümünde yer almaktadır. (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/ucret-politikasi)
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Faaliyet Raporu - Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 5 7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 75 % 25 4 4
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
17.12.2020
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu Başkanı: Kıvanç Zaimler Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Eric Rene C. Depluet
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
18 süreç denetim raporu ve 70 etik soruşturma
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
2020 Faaliyet Raporu - Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
Yönetim kurulu başkanının adı
Kıvanç Zaimler
İcra başkanı / genel müdürün adı
Murat Pınar
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844693
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
İlgili politika yazılı olarak bulunmamak ile birlikte mevcut uygulamada Yönetim Kurulu kadın üye sayısı %25 kriteri sağlanmaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
2 kadın üye bulunur, %25
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
KIVANÇ ZAİMLER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/07/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
ERIC RENÉ C. DEPLUET İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/06/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
JOHAN MAGNUS MOERNSTAM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/08/2020 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
EVA-MARIA VERENA VOLPERT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
BARIŞ ORAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 29/03/2018 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
HAKAN TİMUR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/08/2019 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Hayır (No)
MEHMET SAMİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 29/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671488 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
FATMA DİLEK YARDIM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671488 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi/tazminat-politikas%C4%B1
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
36
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
İç Denetim Bölüm Başkanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
https://www.enerjisa.com.tr/tr/enerjisa-hakkinda/sirket-profili/calisma-prensipleri
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/insan-kaynaklari-politikasi
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/insan-kaynaklari-politikasi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/insan-kaynaklari-politikasi https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/komite-calisma-esaslari/kurumsal-yonetim-komitesi-calisma-esaslari
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/insan-kaynaklari-politikasi
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/insan-kaynaklari-politikasi
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
4
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/rapor-ve-sunumlar/surdurulebilirlik-raporlari-menu
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim-politikalar/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Kurumsal Yönetim bölümünde bulunmaktadır
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Ve Üyelerin Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Faaliyet Raporu - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Faaliyet Raporu - Dönem İçi Gerçekleşen Önemli Gelişmeler ve Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Faaliyet Raporu - Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Çıkar çatışması bulunmamaktadır
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2020 Faaliyet Raporu - Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
1 fiziki toplantı, COVID-19 sebebi ile 5 çevrimiçi toplantı
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 98
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kull