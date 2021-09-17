***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
17.09.2021 17:14
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/09/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
17/09/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim
derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 17 Eylül 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 2
yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964308
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.427
En Düşük
1.412
17:598,6348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1090
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,6556
En Düşük
8,5060
17:5910,1386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0797
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1765
En Düşük
10,0237
17:59487,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,70
|Açılış
|: 487,22
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
488,34
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TEZOL
|18,44
|13.342.207
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|5.345.984
|% 9,95
|
|AKYHO
|2,71
|32.637.000
|% 9,72
|
|GLRYH
|2,62
|15.259.778
|% 8,71
|
|SNKRN
|26,56
|1.045.989
|% 8,41
|
|ISKPL
|7,21
|262.844.439
|% -9,99
|
|KTSKR
|64,90
|24.322.523
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|NUGYO
|14,69
|34.343.342
|% -9,43
|
|ORCAY
|16,92
|186.150.028
|% -8,29
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|EREGL
|17,04
|608.198.491
|% -0,41
|
|YEOTK
|51,40
|523.131.694
|% -0,77
|
|TUPRS
|108,70
|516.181.620
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,45
|486.049.216
|% -0,81
|
|GARAN
|9,39
|1.439.914.248
|% -1,16
|
|THYAO
|12,72
|1.606.520.709
|% 2,00
|
|IHGZT
|1,05
|77.050.229
|% -9,48
|
|KRDMD
|6,73
|489.743.487
|% -2,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6328
|8,6348
|% 1,28
|
|Euro
|10,1330
|10,1386
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,8445
|11,9039
|% 1,06
|
|Frank
|9,2411
|9,2968
|% 1,00
|
|Riyal
|2,2970
|2,3085
|% 1,37
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|1,20
|
|Altın Gr.
|487
|487
|6,29
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|18,00
|
|Tam
|3.191
|3.273
|18,03
|
|Yarım
|1.542
|1.583
|8,72
|
|Çeyrek
|774
|792
|4,36
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,92
|74,92
|-0,75
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 56 kaybederek (% -0.29 ) 1, 240
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, AKYHO, TEZOL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTSKR, ISKPL, IHGZT
-
17:57
DOCO, TEZOL, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ORCAY, KTSKR, ERBOS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında