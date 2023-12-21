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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

21.12.2023 13:11
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/09/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/09/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/12/2023
Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından Enerjisa Enerji A.Ş. için yapılan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. 21 Aralık 2023 tarihi itibari ile Enerjisa Enerji Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 96,32 (10 üzerinden 9,63) olarak belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin SAHA'nın hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Ayrıca bu rapor Şirketimizin https://www.enerjisainvestorrelations.com internet sitesinde yayınlanacaktır.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,16 98,79 99,51 94,02 96,32




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227687


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