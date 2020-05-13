***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2020 13:35
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 4.2.8 .maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır" hükmü gereği Marsh Türkiye Sigorta tarafından Enerjisa Enerji A.Ş. için 27.04.2020-27.04.2021 tarihleri arasında geçerli olan ve 40.000.000 USD'ye kadar teminat sağlayan bir Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmış olup Şirketimiz de bu poliçe hükümlerinden faydalanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844693
BIST
14:54100.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 799,89
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
14:546,9806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0174
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9756
14:547,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
14:54383,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 383,70
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.258.832
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|975.854
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|812.753
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|566.186
|% 10,00
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|GYHOL
|29,52
|76.247.146
|% -8,44
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|GEDIK
|19,36
|8.307.014
|% -6,74
|
|ASELS
|28,84
|1.475.885.728
|% 5,18
|
|ECILC
|5,94
|511.202.037
|% 9,59
|
|ISFIN
|3,89
|470.511.691
|% 4,29
|
|THYAO
|10,71
|441.905.564
|% 0,66
|
|GARAN
|7,97
|347.177.238
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,30
|161.523.028
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,89
|470.511.691
|% 4,29
|
|YKBNK
|2,21
|237.980.514
|% 1,38
|
|ODAS
|1,88
|191.973.544
|% 2,17
|
|ECILC
|5,94
|511.202.037
|% 9,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5863
|8,6293
|% 0,39
|
|Frank
|7,1874
|7,2307
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|5,26
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|3,10
|
|Tam
|2.545
|2.579
|3,10
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|1,50
|
|Çeyrek
|621
|631
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|30,27
|30,27
|0,29
|
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