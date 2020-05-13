***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 4.2.8 .maddesinin "Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır" hükmü gereği Marsh Türkiye Sigorta tarafından Enerjisa Enerji A.Ş. için 27.04.2020-27.04.2021 tarihleri arasında geçerli olan ve 40.000.000 USD'ye kadar teminat sağlayan bir Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmış olup Şirketimiz de bu poliçe hükümlerinden faydalanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844693BIST