***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.03.2021 tarihinde "Özel Durum Açıklaması" ile kamuoyunun bilgisine sunulmuş olan, Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası 30.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır. Genel Kurul'da onaylanan Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921995BIST