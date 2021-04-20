***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEnerjisa Enerji Dağıtım şirketleri ile TES-İŞ Sendikası (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 21 Nisan 2021'de başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929766BIST