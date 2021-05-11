***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2021 15:09
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Barış ORAN'ın yerine, Sayın Cenk ALPER'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936170
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BIST En Aktif Hisseler16:29
|CEMAS
|1,32
|159.746.269
|% 10,00
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|CANTE
|5,59
|147.450.169
|% 9,82
|
|ISGSY
|17,68
|30.629.537
|% 9,41
|
|SARKY
|16,96
|118.281.043
|% 7,48
|
|DGGYO
|9,64
|2.023.097
|% 7,23
|
|JANTS
|69,25
|270.817.270
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|103.020.225
|% -9,94
|
|DZGYO
|2,03
|21.803.128
|% -9,78
|
|AYEN
|5,43
|73.389.192
|% -9,50
|
|ADESE
|1,79
|75.059.976
|% -7,25
|
|KRDMD
|8,75
|1.113.779.802
|% 0,46
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|KOZAL
|127,30
|1.071.375.969
|% -0,93
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|PETKM
|6,67
|933.302.272
|% 0,91
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|THYAO
|13,31
|828.164.663
|% -0,45
|
|GARAN
|7,64
|750.792.937
|% -2,43
|
|EKGYO
|1,87
|278.081.678
|% -2,60
|
|PETKM
|6,67
|933.302.272
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,75
|1.113.779.802
|% 0,46
|
|CEMAS
|1,32
|159.746.269
|% 10,00
|
|YKBNK
|2,11
|224.069.651
|% -1,86
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3116
|8,3152
|% 0,52
|
|Euro
|10,1286
|10,1349
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,7171
|11,7759
|% 0,60
|
|Frank
|9,1817
|9,2370
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2121
|2,2232
|% 0,55
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-12,90
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,26
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,28
|0,01
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|B. Petrol
|67,19
|67,19
|-1,13
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