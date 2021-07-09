***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarElektrik Dağıtım Şirketlerimiz İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin işyerleri ile ilgili olarak TES-İŞ Sendikası (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) ile devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri taraflar arasında varılan mutabakat neticesinde 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreli olarak anlaşma ile sonuçlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950061BIST