***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2021 18:14
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Elektrik Dağıtım Şirketlerimiz İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin işyerleri ile ilgili olarak TES-İŞ Sendikası (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) ile devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri taraflar arasında varılan mutabakat neticesinde 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve 3 yıl süreli olarak anlaşma ile sonuçlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950061
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0400
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6497
18:0510,2937
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0225
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2545
18:05503,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,03
|Açılış
|: 503,01
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|7,48
|651.628
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.704.570
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.210.826
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,95
|126.846.190
|% 8,96
|
|EDIP
|2,88
|27.850.131
|% 7,87
|
|FADE
|17,47
|49.511.419
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.827.908
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.959.604
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|4.060.886
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,24
|79.638.379
|% -8,78
|
|GARAN
|8,53
|812.814.206
|% -0,35
|
|THYAO
|13,57
|752.365.036
|% -0,66
|
|KRDMD
|7,22
|731.669.648
|% 1,98
|
|PETKM
|5,44
|724.163.955
|% 1,87
|
|EREGL
|18,05
|568.930.165
|% 2,79
|
|PEKGY
|1,10
|232.959.604
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|383.302.883
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|250.050.503
|% -0,54
|
|PETKM
|5,44
|724.163.955
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,22
|731.669.648
|% 1,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6473
|8,6527
|% -0,46
|
|Euro
|10,2705
|10,2937
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,9366
|11,9965
|% -0,17
|
|Frank
|9,4139
|9,4706
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2997
|2,3112
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|5,38
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|1,38
|