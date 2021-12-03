***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2021 20:40
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26 Nisan 2018 tarihli Hissedarlık Sözleşmesine uygun olarak, Enerjisa Enerji A.Ş.'nin %100 hissedarı olduğu Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş., Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.'nin (Eşarj) %14 oranındaki azınlık payını satın almıştır. İşlem sonrasında Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.'nin Eşarj'daki payı %80'den %94'e yükselmiştir. %14 oranında hisse 42,4 milyon TL karşılığında devralınmıştır.
Eşarj, 2020 yıl sonu itibarıyla 186 halka açık noktada 320 şarj soketi ile faaliyet gösteren, Türkiye'nin ilk ve en hızlı elektrikli araç istasyon ağı konumundadır . Enerjisa Enerji A.Ş. bu satın alma sonrasında e-mobilite alanında yenilikçi ve öncü konumunu güçlendirmeyi ve ulaşımın karbonsuzlaşmasına katkıda bulunacak çözümler sunmayı hedeflemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981031
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,35
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
18:0513,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0292
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
18:0515,5604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0516
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
18:05785,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 6,81
|Açılış
|: 785,90
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.478,20
|22.928.132
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|RALYH
|15,58
|3.294.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
|
|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6909
|13,6925
|% 0,21
|
|Euro
|15,4882
|15,5604
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,1001
|18,1909
|% -0,33
|
|Frank
|14,8834
|14,9730
|% 0,46
|
|Riyal
|3,6414
|3,6596
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|15,65
|
|Altın Gr.
|786
|786
|7,05
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,06
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|0,30
|