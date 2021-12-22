***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Dr. Eric René C. Depluet, 31 Aralık 2021 tarihinde emekliye ayrılacaktır.1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere,İlk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Thorsten Lott'un Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Dr. Eric René C. Depluet'in emekliliği ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Johan Magnus Mörnstam'ın atanmasına, Thorsten Lott'un, Johan Magnus Mörnstam'ın yerine Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985516BIST