***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2021 18:11
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi Dr. Eric René C. Depluet, 31 Aralık 2021 tarihinde emekliye ayrılacaktır.
1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere,
İlk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Thorsten Lott'un Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Dr. Eric René C. Depluet'in emekliliği ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Johan Magnus Mörnstam'ın atanmasına, Thorsten Lott'un, Johan Magnus Mörnstam'ın yerine Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985516
BIST
18:051.804
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
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|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0371
|12,0602
|% -1,06
|
|Euro
|13,6602
|13,7217
|% -0,86
|
|Sterlin
|16,3040
|16,3857
|% -1,61
|
|Frank
|13,2632
|13,3431
|% -1,78
|
|Riyal
|3,2507
|3,2670
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,22
|
|Altın Gr.
|709
|710
|-10,61
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|0,05
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|Gümüş Gr.
|8,83
|8,84
|-0,12
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|B. Petrol
|75,57
|75,57
|-0,01
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Seans Raporu
18:05
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17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
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17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
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17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
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17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem