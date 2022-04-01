***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 16:28
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğinden 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmiş olan Sayın 'in yerine, Sayın 'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Dr. Eva-Maria Verena VOLPERT
Dr. Guntram WÜRZBERG
Yönetim Kurulu üyeliğinden 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmiş olan Sayın 'in yerine, Sayın 'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Cenk ALPER
Nusret Orhun KÖSTEM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmiş olan Sayın 'nin yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşünün alınması kaydıyla yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Sayın 'ın atanmasına karar verilmiştir. Bağımsızlık beyanı ektedir. Mehmet SAMİ
Kamuran UÇAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015064
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