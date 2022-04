***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğinden 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmiş olan Sayın 'in yerine, Sayın 'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Dr. Eva-Maria Verena VOLPERTDr. Guntram WÜRZBERGYönetim Kurulu üyeliğinden 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmiş olan Sayın 'in yerine, Sayın 'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Cenk ALPERNusret Orhun KÖSTEMBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmiş olan Sayın 'nin yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşünün alınması kaydıyla yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Sayın 'ın atanmasına karar verilmiştir. Bağımsızlık beyanı ektedir. Mehmet SAMİKamuran UÇAR