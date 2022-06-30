***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.'nin %94 oranında pay sahibi olduğu Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.'nin (Eşarj) EPDK kararı ile ŞH/11032-4/00014 numaralı şarj ağı işletmeci lisansını almıştır. Lisans bitiş tarihi 23.06.2071'dir.Eşarj, 2021 yıl sonu itibarıyla 263 halka açık noktada 494 şarj soketi ile elektrikli araç istasyon ağı yönetmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040220BIST