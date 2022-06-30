Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2022 09:47
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.'nin %94 oranında pay sahibi olduğu Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.'nin (Eşarj)  EPDK kararı ile ŞH/11032-4/00014 numaralı şarj ağı işletmeci lisansını almıştır. Lisans bitiş tarihi 23.06.2071'dir.
Eşarj, 2021 yıl sonu itibarıyla 263 halka açık noktada 494 şarj soketi ile elektrikli araç istasyon ağı yönetmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040220


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:052.417
Değişim :  0,62% |  14,89
Açılış :  2.401  
Önceki Kapanış :  2.402  
En Yüksek
2.419 En Düşük
2.383
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSCH 10,76 49.083.185 % 8,69  
VKFYO 5,47 3.596.878 % 8,10  
RTALB 7,24 57.192.639 % 6,63  
SERVE 27,98 80.722 % 5,51  
EKGYO 2,65 249.227.054 % 4,74  
daha fazla
11:04 Alış Satış %  
Dolar 16,6652 16,6716 % 0,20  
Euro 17,4230 17,4510 % 0,36  
Sterlin 20,1629 20,2640 % 0,23  
Frank 17,3794 17,4841 % 0,11  
Riyal 4,4298 4,4520 % 0,16  
daha fazla
11:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 -2,79  
Altın Gr. 970 971 -2,38  
Cumhuriyet 6.500 6.599 -26,00  
Tam 6.475 6.581 -60,00  
Yarım 3.169 3.218 -29,00  
Çeyrek 1.587 1.608 -15,00  
Gümüş.Ons 20,75 20,77 0,01  
Gümüş Gr. 11,12 11,14 0,02  
B. Petrol 112 112 -0,15  
Seans Raporu 11:04
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru