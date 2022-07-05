***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için başlatılan "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı" başvuru sonuçları açıklanmıştır. İhale koşullarına göre başvuran yatırımcılar arasından en az kamu desteği talep eden (makine ve teçhizat desteği) yatırımcıya program çerçevesinde destek verilecektir. Ülke çapında 46 yatırım bölgesinde 81 ilde 1.572 noktada hızlı şarj istasyonu kurulumuna imkan sağlayacak olan söz konusu yatırımların 15 Nisan 2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.İhaleye Enerjisa Enerji'nin sermayesinin tamamına sahip olduğu Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.'nin %94 oranında pay sahibi olduğu Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. (Eşarj) katılmıştır. Eşarj'a yapılan bildirime göre Eşarj 11 yatırım bölgesinde 53 ilde 495 adet hızlı şarj istasyonu (asgari 90 Kw ve her birinde minimum iki şarj soketi olacak şekilde) kurmaya hak kazanmıştır. İhale kapsamındaki istasyonlara Eşarj'ın yaklaşık 300 milyon TL'lik yatırım yapması (makina, teçhizat, altyapı vs) planlanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sözleşmenin Ağustos ayı içinde imzalanması beklenmektedir.Eşarj, 2021 yıl sonu itibarıyla 263 halka açık noktada 494 şarj soketi (170'si hızlı şarj soketi olmak üzere) ile elektrikli araç istasyon ağını yönetmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041641BIST