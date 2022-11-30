***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklamaYatırımcı İlişkileri, Birleşme ve Devralma ve Vergi Direktörü olarak görev yapan Sabriye Gözde Çullas'ın 30/11/2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılması ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinin son bulması nedeniyle yapılmaktadır.Yatırımcılarımız için yeni iletişim kişileri, Yatırımcı İlişkileri, Vergi ve Kurumsal Ofis Grup Müdürü Rawand Faraj ve Yatırımcı İlişkileri Süreç Yöneticisi Burak Şimşek olup, bilgileri KAP'ta duyurulmuştur.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yeni üyesi daha sonra açıklanacaktır.Rawand Farajinvestorrelations@enerjisa.comBurak Şimşekinvestorrelations@enerjisa.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083140BIST