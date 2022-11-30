***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2022 19:35
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
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Bu açıklama
Yatırımcı İlişkileri, Birleşme ve Devralma ve Vergi Direktörü olarak görev yapan Sabriye Gözde Çullas'ın 30/11/2022 tarihi itibariyle görevinden ayrılması ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinin son bulması nedeniyle yapılmaktadır.
Yatırımcılarımız için yeni iletişim kişileri, Yatırımcı İlişkileri, Vergi ve Kurumsal Ofis Grup Müdürü Rawand Faraj ve Yatırımcı İlişkileri Süreç Yöneticisi Burak Şimşek olup, bilgileri KAP'ta duyurulmuştur.
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yeni üyesi daha sonra açıklanacaktır.
Rawand Faraj
investorrelations@enerjisa.com
Burak Şimşek
investorrelations@enerjisa.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083140
BIST
17:594.978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,16
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.962
|
4.989
En Düşük
4.923
17:5918,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6691
En Düşük
18,5832
17:5919,2250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0217
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,3726
En Düşük
19,1323
17:591.049,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.049,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.047,79
|
1.057,23
En Düşük
1.046,24
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATEKS
|86,35
|25.968.490
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,81
|79.046.993
|% 10,00
|
|KONYA
|3.272,50
|367.827.495
|% 10,00
|
|ALCTL
|98,45
|235.359.426
|% 10,00
|
|SMRTG
|108,00
|263.610.454
|% -10,00
|
|SMART
|12,50
|153.607.610
|% -9,94
|
|MSGYO
|7,07
|89.940.169
|% -8,77
|
|SEGYO
|2,92
|184.628.339
|% -7,89
|
|YEOTK
|83,55
|125.350.086
|% -7,53
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|THYAO
|120,00
|6.812.385.062
|% -0,41
|
|EREGL
|42,66
|6.326.664.645
|% 1,91
|
|ASELS
|48,52
|5.673.166.446
|% 3,76
|
|SASA
|129,70
|5.387.233.684
|% -7,22
|
|YKBNK
|12,05
|8.690.125.727
|% 1,52
|
|EKGYO
|6,89
|3.503.535.482
|% -1,43
|
|ISCTR
|10,36
|3.691.292.617
|% 0,68
|
|KRDMD
|14,73
|4.472.989.912
|% 0,07
|
|DOHOL
|8,41
|2.128.577.327
|% 8,81
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6283
|18,6370
|% -0,01
|
|Euro
|19,2173
|19,2340
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,1917
|22,3030
|% -0,03
|
|Frank
|19,5363
|19,6540
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9403
|4,9651
|% -0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|3,27
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|1,32
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.009
|7.082
|15,00
|
|Yarım
|3.399
|3.462
|7,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.731
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,94
|0,20
|
|B. Petrol
|86,57
|86,57
|2,32
|