***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 14:02
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pınar Saatçioğlu, 2 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Şirketimize Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak katılacak olup, aynı tarih itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanacaktır. Ayrıca yatırımcıların yeni iletişim kişisi olarak KAP'ta duyurulacaktır. Pınar Saatçioğlu investorrelations@enerjisa.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090585
BIST
13:505.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -36,41
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
13:5018,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
13:5019,9203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0336
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
13:501.084,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,47
|Açılış
|: 1.084,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler13:50
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.060.636
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,68
|480.224.590
|% 9,89
|
|PLTUR
|17,36
|15.410.246
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|IMASM
|219,80
|108.636.683
|% -9,55
|
|KOZAL
|601,80
|4.074.855.488
|% -9,22
|
|CMBTN
|565,30
|37.342.596
|% -7,95
|
|KOZAL
|601,80
|4.074.855.488
|% -9,22
|
|THYAO
|140,10
|3.543.803.595
|% -2,10
|
|ENKAI
|32,02
|3.309.551.299
|% 4,78
|
|ASELS
|58,15
|2.538.664.221
|% 0,35
|
|KRDMD
|17,95
|2.412.731.220
|% 1,07
|
|EKGYO
|8,19
|1.422.368.349
|% -1,44
|
|KRDMD
|17,95
|2.412.731.220
|% 1,07
|
|YKBNK
|11,74
|1.571.567.547
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,85
|1.610.285.442
|% -1,08
|
|SKBNK
|3,03
|345.708.957
|% -1,62
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7062
|18,7102
|% 0,21
|
|Euro
|19,8949
|19,9203
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,4939
|22,6067
|% 0,48
|
|Frank
|20,0753
|20,1962
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9635
|4,9883
|% 0,23
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-10,78
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|0,00
|
|Tam
|7.326
|7.377
|-22,00
|
|Yarım
|3.548
|3.612
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,31
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|-0,40
|