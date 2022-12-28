***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPınar Saatçioğlu, 2 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Şirketimize Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak katılacak olup, aynı tarih itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanacaktır. Ayrıca yatırımcıların yeni iletişim kişisi olarak KAP'ta duyurulacaktır. Pınar Saatçioğlu investorrelations@enerjisa.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090585BIST