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***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.02.2023 10:37
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu üyeliğinden 15 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmiş olan Sayın Hakan Timur'un yerine, Sayın Yeşim Özlale Önen'in, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, 15 Mart 2023 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Şirketimizde CFO olarak görev yapmakta olan Sayın Dr. Michael Sven Moser 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacaktır. Yeni CFO ataması ayrı bir duyuru ile açıklanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115878


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