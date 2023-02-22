***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu üyeliğinden 15 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifa etmiş olan Sayın Hakan Timur'un yerine, Sayın Yeşim Özlale Önen'in, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, 15 Mart 2023 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.Şirketimizde CFO olarak görev yapmakta olan Sayın Dr. Michael Sven Moser 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacaktır. Yeni CFO ataması ayrı bir duyuru ile açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115878BIST