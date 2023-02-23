***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2023 21:07
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Enerjisa olarak sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yasal yükümlülüğümüz nedeniyle, TMS/TFRS'ye göre hazırlanmış yılsonu finansallarımızı ve yönetim kurulu faaliyet raporumuzu 23 Şubat 2023 tarihinde açıkladık. Ayrıca, hissedarlarımızı ve yatırımcılarımızı bütüncül bir şekilde bilgilendirmek amacıyla, Türkiye'deki enflasyonist ortam nedeniyle UFRS'ye göre hazırlanmış yılsonu finansallarımızı da paylaşmaktayız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116553
BIST
18:055.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,79
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
18:0518,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,8775
En Düşük
18,8704
18:0520,0098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0143
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,1182
En Düşük
19,9996
18:051.105,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.105,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.106,78
En Düşük
1.105,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|78,10
|23.554.703
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|80.393.298
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|96.770.035
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|12.187.878
|% 9,99
|
|ULUSE
|316,00
|40.349.647
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|52.823.127
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|18.123.730
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|130.905.401
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|42.732.732
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|15.177.927
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EREGL
|44,38
|4.527.137.919
|% -2,46
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|THYAO
|136,60
|3.087.930.838
|% 0,15
|
|OYAKC
|39,96
|2.996.290.410
|% -3,76
|
|KRDMD
|21,74
|7.215.218.733
|% -3,72
|
|EKGYO
|8,09
|2.095.325.910
|% 0,62
|
|AKBNK
|16,11
|3.503.976.004
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,27
|1.815.862.769
|% 1,20
|
|IZMDC
|6,01
|802.433.028
|% -7,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8724
|18,8757
|% 0,01
|
|Euro
|20,0046
|20,0098
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6133
|22,7267
|% -0,04
|
|Frank
|20,1336
|20,2549
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0145
|5,0396
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-1,29
|
|Altın Gr.
|1.106
|1.107
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.552
|7.624
|-17,00
|
|Yarım
|3.690
|3.731
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.865
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,35
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,94
|12,96
|0,00
|
|B. Petrol
|82,38
|82,38
|1,78
|