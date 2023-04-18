***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDr. Philipp Ulbrich, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Enerjisa Enerji Finans Başkanı (CFO) görevine atanmıştır. Dr. Ulbrich, halen E.ON SE bünyesinde Dijital İş Kontrol Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.Özgeçmiş:Dr. Philipp Ulbrich, Eichstätt-Ingolstadt Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans, Muhasebe / Finansal Kontrol alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2006'dan beri E.ON'da, aralarında farklı uluslararası pozisyonlar olmak üzere, 2009-2013 yılları arasında Fransa operasyonları için Finans Başkanlığı, 2016-2019 yılları arasında Küresel Girişim Başkanlığı, grup çapında Çalışma Sermaye Optimizasyonu Programı Liderliği (2014-2015) ve 2019'un sonlarından 2021 başlarına kadar ERP S4HANA Dönüşüm Liderliği görevlerini yürütmüştür. Haziran 2023'te Enerjisa Enerji'ye CFO olarak katılmadan önceki en son pozisyonunda, iki yıl boyunca E.ON'un finansal dijital faaliyetlerinden sorumluydu.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139841BIST