***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2023 18:30
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dr. Philipp Ulbrich, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Enerjisa Enerji Finans Başkanı (CFO) görevine atanmıştır. Dr. Ulbrich, halen E.ON SE bünyesinde Dijital İş Kontrol Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Özgeçmiş:
Dr. Philipp Ulbrich, Eichstätt-Ingolstadt Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans, Muhasebe / Finansal Kontrol alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2006'dan beri E.ON'da, aralarında farklı uluslararası pozisyonlar olmak üzere, 2009-2013 yılları arasında Fransa operasyonları için Finans Başkanlığı, 2016-2019 yılları arasında Küresel Girişim Başkanlığı, grup çapında Çalışma Sermaye Optimizasyonu Programı Liderliği (2014-2015) ve 2019'un sonlarından 2021 başlarına kadar ERP S4HANA Dönüşüm Liderliği görevlerini yürütmüştür. Haziran 2023'te Enerjisa Enerji'ye CFO olarak katılmadan önceki en son pozisyonunda, iki yıl boyunca E.ON'un finansal dijital faaliyetlerinden sorumluydu.
Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139841
BIST
18:055.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,65
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.012
18:0519,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
18:0521,2788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0870
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
18:051.252,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.252,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
|
|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
|
|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
|
|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
|
|EUYO
|5,13
|2.768.776
|% -8,39
|
|QNBFL
|85,15
|727.554
|% -7,95
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|THYAO
|136,20
|3.520.546.698
|% 0,37
|
|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
|% -1,25
|
|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
|
|ISCTR
|12,01
|1.365.680.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|AKBNK
|17,97
|1.297.866.144
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4001
|19,4051
|% 0,07
|
|Euro
|21,2680
|21,2788
|% 0,41
|
|Sterlin
|24,0310
|24,1516
|% 0,52
|
|Frank
|21,5304
|21,6601
|% 0,27
|
|Riyal
|5,1576
|5,1835
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|11,64
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|9,32
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.873
|9.056
|118,00
|
|Yarım
|4.334
|4.433
|64,00
|
|Çeyrek
|2.167
|2.223
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,72
|0,11
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,46
|