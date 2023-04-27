***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2023 19:56
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Enerjisa Enerji A.Ş.'nin (Enerjisa) %40 oranında hissedarı bulunan Lüksemburg Büyük Dükalığı'nda kurulu DD Turkey Holdings S.à r.l'nin (DD Turkey) Enerjisa'da sahip olduğu hisselerin yine E.ON şirketler grubunun mensubu olan ve Hollanda'da kurulu E.ON International Participations N.V'ye (EIP) devrine ilişkin hisse devir sözleşmesinin 27 Nisan 2023 tarihinde imzalandığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.
Böylelikle, DD Turkey'nin sahip olduğu Enerjisa hisseleri hiçbir kontrol değişikliği yaratmayacak şekilde, aynı kontrol yapısına sahip başka bir grup şirketi olan EIP'ye devredilmiştir. Bahsi geçen devir, salt teknik nedenlerden dolayı grup içi yeniden yapılandırma işlemleri çerçevesinde gerçekleşmiştir.
Söz konusu hisse devrini takiben E.ON grubu, Enerjisa'nın %40 hissesine sahip olarak kalmaya devam edecek ve dolayısıyla Enerjisa'nın nihai hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
Not: Bahse konu hisse devir işlemine dair müzakerelere ilişkin herhangi bir açıklamanın, sürece ilişkin belirsizlikler nedeniyle sözleşmeyi olumsuz etkileyebileceği ve yatırımcıları yanıltabileceği değerlendirildiğinden, Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması ve yatırımcılarımızın eksik ve/veya yanlış yönlendirilmelerinin önlenmesini teminen Şirketimizin 10/08/2022 tarihli erteleme kararı ile söz konusu gelişmelerin kamuya açıklanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi uyarınca ertelenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142240
BIST
18:054.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,13
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.831
En Düşük
4.751
18:0519,4386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0300
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,5941
En Düşük
19,3925
18:0521,4834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0426
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,8110
En Düşük
21,3743
18:051.243,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.243,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.252,63
En Düşük
1.233,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4360
|19,4396
|% 0,16
|
|Euro
|21,4538
|21,4804
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,2156
|24,3371
|% 0,29
|
|Frank
|21,6609
|21,7914
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1671
|5,1930
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|0,47
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|1,08
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.091
|9.287
|-15,00
|
|Yarım
|4.437
|4.541
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.281
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,57
|15,59
|0,05
|
|B. Petrol
|78,22
|78,22
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NETAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
-
17:58RYSAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
-
17:57RUBNS
Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
-
17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de