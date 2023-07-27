***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. ("EMÇ"), 27 Temmuz 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden E-Şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.'nin ("E-Şarj") kalan 410.760 adet hisseye karşılık gelen %6 hissesini devralmıştır. Bu işlemle EMÇ'nin E-Şarj'daki hisse oranı %100'e ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176051BIST