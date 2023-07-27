***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2023 21:01
***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. ("EMÇ"), 27 Temmuz 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden E-Şarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.'nin ("E-Şarj") kalan 410.760 adet hisseye karşılık gelen %6 hissesini devralmıştır. Bu işlemle EMÇ'nin E-Şarj'daki hisse oranı %100'e ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176051
BIST
'
18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0360
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,6096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,2439
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,5355
18:051.685,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -21,14
|Açılış
|: 1.685,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.682,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9375
|26,9430
|% 0,13
|
|Euro
|29,5356
|29,6096
|% -0,82
|
|Sterlin
|34,3603
|34,5326
|% -1,05
|
|Frank
|30,8481
|31,0339
|% -0,94
|
|Riyal
|7,1590
|7,1949
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-26,20
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|-21,44
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.017
|11.138
|-117,00
|
|Yarım
|5.500
|5.595
|-59,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.797
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,13
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,90
|-0,68
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ALKA
Yüzde 4.89 oranında artışla 30.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 338, 874 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 993, 780 adet işlem
-
17:57GLCVY
Yüzde 5.46 oranında artışla 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 767 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 6, 846 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 132, 609.00 milyon TL de
-
17:56OZGYO
Yüzde 6.49 oranında artışla 4.92 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 017 adet işlem