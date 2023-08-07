***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEnerjisa Enerji olarak sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yasal yükümlülüğümüz nedeniyle, TMS/TFRS'ye göre hazırlanmış 6 aylık ara dönem finansallarımızı ve yönetim kurulu faaliyet raporumuzu 7 Ağustos 2023 tarihinde açıkladık. Ayrıca, hissedarlarımızı ve yatırımcılarımızı bütüncül bir şekilde bilgilendirmek amacıyla, Türkiye'deki enflasyonist ortam nedeniyle UFRS'ye göre hazırlanmış 6 aylık ara dönem finansallarımızı da paylaşmaktayız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181762BIST