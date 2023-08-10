***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26.12.2022 tarihli Özel Durum Açıklamamıza istinaden, Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. tarafından başvurusu yapılan toplam kurulu gücü 217MWp / 155MWe olan Ankara ve Çankırı illerindeki güneş enerjisi kaynağına dayalı depolamalı toplam 4 elektrik üretim tesisinin ön lisansları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde onaylanmıştır.Ayrıca, Ankara ilinde bir diğer güneş enerjisi kaynağına dayalı depolamalı elektrik üretim tesisimiz için de iştirakimize ilişkin 70MWp / 50MWe gücündeki kapasite tahsisi ile ilgili ön lisans işlemleri devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183833BIST