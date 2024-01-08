***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENJSA*** ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.08.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamıza istinaden, Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. tarafından başvurusu yapılan, kurulu gücü 70MWp / 50MWe olan Ankara ilindeki güneş enerjisi kaynağına dayalı depolamalı elektrik üretim tesisinin ön lisansı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234749BIST